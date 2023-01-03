Zivzik narına rağbet arttı

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Siirt’in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine ciddi gelir sağlayan Zivzik narı 8 ay bozulmadan kendini koruyor. Özellikle doğal bir kalp ilacı olarak tanımlanan nar, suyunun sıkılmasıyla soğuk havaların olmazsa olmazı oluyor.

Nar suyunun her gün bir bardak tüketilmesi, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilmesiyle biliniyor. Aynı şekilde iyi kolesterolü yükseltebilir ve bu da felç ve kalp krizi riskini azalttığı değerlendiriliyor.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 14 yıllık doğal ve katkısız meyve suyu üretimi yapan Cuma Ermiş, kışın en çok tercih edilen meyveler arasında olan Zivzik narının sıkılarak içilmesi gerektiğini söyledi.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Zivzik (Dişlinar) köyünde yetişen kalp dostu narı ekim-kasım aylarında Diyarbakır’a getirdiklerin belirten Ermiş, narın dolaplara girmeden 6-7 ay oluşum süresi olduğunu ifade etti.

Ermiş, “Organik, katkısız ve ilaçsız narlarımız bulunmakta. Nar kanı inceltir. Soğuk algınlığına, kalbe, kolesterole, kalp damar hastalıklarına, katarak hastalığına, diyabet hastalığına ve soğuk algınlığı gibi ismini sayamadığım birçok hastalığa iyi gelir" dedi.

Geçen sene nar suyunun bardağının 5 TL olduğunu söylen Ermiş, bu sene fiyatın 20 TL olmasına rağmen rağbetin iyi olduğunun altını çizdi. (Kaynak: İHA)