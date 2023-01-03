Politika

DSG, DAİŞ’in eski bir liderini yakaladı

DSG’nin Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinin doğusunda terör örgütü DAİŞ’in eski bir liderini yakaladığı bildirildi.
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kürdistan DSG DAİŞ Hafız El-Khabil Rojava

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), dün akşam Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Uluslararası Koalisyon'un hava desteğiyle DAİŞ’in eski liderlerinden Hafız El-Khabil'i evinde yakaladığını bildirdi. 

Gözlemevi, El-Khabil'in örgütün Deyr ez-Zor sorumlusu Ahmed El-Khabil'in akrabası olduğunu kaydetti.

DAİŞ yöneticisinin yakalanması operasyonunun, Uluslararası Koalisyon ve DSG'nin Rojava ve Suriye'nin doğusundaki DAİŞ hücrelerine yönelik başlatılan operasyonların bir parçası olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

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