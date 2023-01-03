Kılıçdaroğlu: İBB’ye kayyum atarlarsa cehennemin kapılarını açarlar

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

“Bu ülkenin başkentinde bu suikast gerçekleşti. Genç bir babayı öldürdüler. Akademisyendi, milliyetçiydi, Atatürkçüydü. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep etti diye, susuyorlar. Çok şey biliyoruz, bu işten ne kadar pis kokular geldiğinin farkındayız. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Saray'dan tık yok. Saray'ın stepnesi ise en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime etmiyor. Bu cinayeti görmezden gelemezler, biz buna izin vermeyeceğiz.”

“Beklentilerimiz çok fazla. Yeni şeyler istiyoruz” diyen CHP lideri, “Daha güzel bir Türkiye istiyoruz. İnsan haklarına saygı, düşünce özgürlüğü istiyoruz. Artık Türkiye bu zincirlerini koparmak zorunda. Türkiye'yi bu tablonun dışına çıkarmaya söz veriyorum” şeklinde konuştu.

Altılı Masa liderlerinin birlikte olduğunu da söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Altı lider birlikteyiz. Demokrasi için, ülkemize huzur gelsin diye bir araya geldik. Toplumda kamplaşma olmasın diye bir araya geldik. Kucaklaştık, geçmişin acılarını sarmaya çalıştık. Demokrasi kadar güzel bir şey yok. Demokrasilerde medya özgür olacak, havuz medyası diye bir medya olmayacak. Özgürce bizi eleştirebilecekler. Bu olanağı sağlayacağız. Bir politikacının alkıştan çok tutarlı eleştiriye ihtiyacı vardır. Yanlışımız varsa sağduyulu insanlar bize bunu söyleyebilmeli. Biz bundan gocunmamalıyız.”

Kılıçdaroğlu, “Devleti bir adama teslim etmek ülkeyi felakete sürükler, geldiğimiz tablo budur. Rüşvet alanlar var. Devlette liyakati yok ettiler. Rüşvetçilerden, uyuşturucu baronlarından bu ülkeyi 2023 seçimlerinden sonra temizleyeceğiz” dedi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalara da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum uyarısında bulundu.

CHP lideri, “Muhalefetin kazandığı İBB'yi kumpaslarla ele geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi görüyoruz ki işi kayyuma kadar götürme hevesindeler. Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, kayyum atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına karşı uyguladığı terörizm olarak göreceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse Bay Kemal'den sabır beklemesin. Cehennemin kapılarını açarlar, hiç kimse için iyi olmaz. Atamayla gelen hakimlere mi güveniyorsunuz?” diye konuştu.