Politika

İstinaf, Kürt aileye yapılan saldırıya ilişkin mahkeme kararını bozdu

Konya’nın Meram ilçesinde Kürt aile Dedeoğulları’na yönelik yapılan ilk saldırıya ilişkin mahkeme kararını istinaf bozdu.
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türkiye Konya Meram Mahkeme İstinaf Dedeoğulları ailesi Kürt aile

HABER MERKEZİ

Konya’nın Meram ilçesinde Dedeoğulları ailesinden 7 kişi, 30 Temmuz 2021’de katledilmeden önce 12 Mayıs 2021'de Keleş ve Çalık ailesi üyeleri tarafından ırkçı saldırıya maruz bırakılmıştı.

Dedeoğulları ailesi avukatlarından Abdurrahman Karabulut’un aktardığına göre, Kürt aileye yönelik 12 Mayıs’taki saldırıya ilişkin verilen kararı istinaf bozdu.

Karabulut, “Üç bozma nedeni usuli olmasına karşın, bir bozma nedeni de tüm sanıkların iştirak halinde suçu işlemesine rağmen, iştirak hükümlerinin uygulanmamasına, yani az ceza almalarına dayandırılmış” dedi.

Yenilenecek…

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