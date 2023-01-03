Politika

Hollanda: Ukrayna'nın savaşı kazanması için her türlü yardıma hazırız

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Hollanda'nın Ukrayna'nın savaşı kazanması için de her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.
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Mark Rutte
Mark Rutte
avrupa Volodimir Zelenskiy  Mark Rutte Hollanda Ukrayna

HABER MERKEZİ

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Hollanda, Ukrayna'nın sadece kendini koruması için değil aynı zamanda savaşı kazanması için de her türlü yardıma hazır" dedi.

Başbakan Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Rutte, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Hollanda'nın Ukrayna'ya desteğini ele aldıklarını kaydetti.

Rusya'nın barbarca saldırısına karşı Ukrayna'nın bir yıldır direndiğini vurgulayan Rutte, gelecek birkaç ayın çok kritik olduğunu ifade etti.

Rutte, "Hollanda, Ukrayna'nın sadece kendini koruması için değil aynı zamanda savaşı kazanması için de her türlü yardıma hazır" ifadelerini kullandı.

Hollanda hükümeti, 2023 yılı bütçesinden 2,5 milyar euronun askeri ve insani yardım için Ukrayna'ya ayrıldığını açıklamıştı.

 

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