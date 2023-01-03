Politika

AB Komisyonu Sözcüsü’nden K24’e: Kürdistan Bölgesi’ne yardımlarımız sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Kürdistan Bölgesi ve Irak’a yardımlarını sürdürdüklerini söyledi.
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avrupa Kürdistan Bölgesi Irak AB AB Komisyonu DAİŞ Nabila Massrali

BRÜKSEL (K24)

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, yeni yılın ilk toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı, bu yılki planlamaya ilişkin bilgi verdi.

K24 muhabiri Barzan Hasan’ın sorusuna yanıt veren Nabila Massrali, DAİŞ’in yenilmesi konusunda Uluslararası Koalisyon güçleriyle birlikte Kürdistan Bölgesi’ne ve Irak’a yardımlarının sürdüğünü belirtti.

AB yetkilisi, söz konusu yardımların maddi ve manevi olduğunun da altını çizdi.

Nabila Massrali, AB’nin DAİŞ’ten kurtarılanların yeniden yaşama katılması için inşa edilen yerlere 100 milyon euro ayırdığını kaydetti.

AB, 2014 yılından bu yana DAİŞ’le mücadele kapsamında Irak’a 1 milyar eurodan fazla bütçe ayırdı.

 

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