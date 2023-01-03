Politika

Umman, Erbil’de konsolosluk açacak

Umman’ın Bağdat Büyükelçisi Hamid bin Hamed, Kürdistan Bölgesi ile diplomatik, ekonomik ve ticari ilişkilerin devamlılığına da vurgu yaptı.
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Hamid bin Hamed
Hamid bin Hamed
kürdistan Umman Sultanlığı Erbil konsolosluk

ERBİL (K24)

Umman’ın Bağdat Büyükelçisi Hamid bin Hamed, Umman Sultanlığı’nın Erbil'de konsolosluk açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

K24’e konuşan Umman’ın Bağdat Büyükelçisi Hamid bin Hamed, Kürdistan Bölgesi ile diplomatik, ekonomik ve ticari ilişkilerin devamlılığına da vurgu yaptı.

Kürdistan Bölgesi ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin sürdüğünü kaydeden Bin Hamed, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile düzenli toplantıları ve temasları olduğunu belirtti.

Ülkesinin diplomatik ilişkileri genişletme arzusunu dile getiren Bin Hamed, bu bağlamda şu anda Erbil'de bir konsolosluk açılması için çalıştıklarını ifade etti.

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