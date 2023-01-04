Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir komutan öldürüldü
HABER MEREKZİ
İran yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Devrim Muhafızları Ordusu’nun Muhammed Resulullah Kolordusu'nda görev yapan Kasım Fethullahi adlı subay silahlı saldırıya uğradı.
Başkentin güneyindeki evinin önünde düzenlenen saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet eden Fethullahi’nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Olaya ilişkin “terör saldırısı” nitelemesi yapılan haberde, Fethullahi’nin aynı zamanda Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic milis gücünün komutanlarından olduğu aktarıldı.
Öte yandan Tahran Polisi Bilgi Merkezi Başkanı Albay Ali Sabahi, saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, detaylı bilginin daha sonra verileceğini açıkladı.