Spor

Lider Arsenal evinde puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Arsenal sahasında oynadığı maçta Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı.
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avrupa Arsenal Newcastle United Premier Lig

HABER MERKEZİ

Premier Lig'de lider Arsenal, 3. sıradaki Newcastle United karşısında golsüz beraberlik alarak, puan kaybı yaşadı.

Puanını 44'e çıkaran Arsenal'in en yakın rakibi Manchester City (36) ile arasında puan farkı 8'e indi.

Ligde 4. sırada olan Manchester United ise sahasında oynadığı maçta Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada ev sahibi Manchester'ın gollerini Casemiro (Dk. 23), Luke Shaw (Dk. 49) ve Marcus Rahford (Dk. 86) attı.

Manchester United puanını 35'e çıkarırken, Bournemouth ise 16 puanla 15. sırada yer aldı.

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