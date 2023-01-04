Kerkük’te valilik düğümü: Araplar ve Türkmenler Kürtlere karşı

KERKÜK (K24)

Kerkük Valiliği görevini 5 yıldır vekaleten Arap asıllı Rakan Cuburi yürütüyor. Kerkük’te azınlık olan Araplar adına valilik koltuğunu gasp eden Cuburi, koltuğu bırakmaya yanaşmıyor.

K24’e konuşan Birleşik Arap Meclisi Sözcüsü Azam Hemdani, “Anayasaya inancımız var ancak valilik makamının Kürtlere verilmesinden korkuyoruz. Sorunun çözümü için il meclisi seçimlerini bekliyoruz” dedi.

Daha önce valilik üzerinde sürekli hak iddiasında bulunan Irak Türkmen Cephesi (ITC) ise Rakan Cuburi’nin görevde kalmasına razı.

ITC Kerkük Sorumlusu Kahtan Vendavi, “Kardeşimiz Rakan valilik görevini vekaleten yürüttü. Şimdi yeni valinin belirlenmesi için il meclisi seçimlerini bekliyoruz” diyor.

Valilik makamını kendi hakları olarak gören Kürtlerde ise Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) rekabet halinde.

KDP Kerkük Sorumlusu Muhammed Hurşid, “Valilik koltuğu hiçbir partiye bağlanmış değildir. Hiçbir zaman KYB’nin mülkü de olmamıştır. 2003’ten sonra Kerkük Valisi Abdurrahman Mustafa oldu, ondan sonra da KDP ile KYB’nin anlaşması neticesinde Dr. Necmeddin Kerim oldu. Bana göre valilik makamı yine Kürtlerin olacaksa, bu tarafların anlaşmasıyla olmalı” şeklinde konuştu.

KYB Kerkük Sorumlusu Yardımcısı Şerzad Semed, “Seçim istihkakı açısından KYB, valilik makamını almakta ısrarcı olacaktır. Bu yüzden KDP’nin bu konuda KYB’yle rekabet etmesine gerek yok. Eğer Kürtlerin çıkarları göz önünde bulundurulacak olursa Kerkük Valisi bir Kürt olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

16 Ekim 2017 sonrası Kerkük’te yönetimde değişiklik ve Araplaştırma süreci başladı. Bu uygulamalar hayata geçirilirken de valilik makamı kullanıldı. İl meclisi seçimlerine kadar da Kerkük’te durumun değişmesi beklenmiyor.