Politika

Demirtaş: Bu seçimin şakası yok

Selahattin Demirtaş, "Bu seçimde sadece iktidarı seçmeyeceğiz, gelecek yüz yılımızı belirleyeceğiz. Şakası yok yani " dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Selahattin Demirtaş seçimler

HABER MERKEZİ

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranını eleştiren Demirtaş, "Yılardır Saray zenginleşirken halk fakirleşiyor" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Günaydın. Seçim sonuçlarının kesinleşeceği güne kadar seçimle yatıp seçimle kalkacağız. Çünkü bu seçimde sadece iktidarı seçmeyeceğiz, gelecek yüz yılımızı belirleyeceğiz. Şakası yok yani. İşin şakasının olmadığı, memur ve emekli maaş artış oranında bir kez daha görüldü. Yıllardır Saray zenginleşirken halk fakirleşiyor. Bunu değiştirecek güç, yoksulluk sınırının altında çalışan milyonlardadır. Güç sizdedir."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv