Demirtaş: Bu seçimin şakası yok

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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranını eleştiren Demirtaş, "Yılardır Saray zenginleşirken halk fakirleşiyor" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Günaydın. Seçim sonuçlarının kesinleşeceği güne kadar seçimle yatıp seçimle kalkacağız. Çünkü bu seçimde sadece iktidarı seçmeyeceğiz, gelecek yüz yılımızı belirleyeceğiz. Şakası yok yani. İşin şakasının olmadığı, memur ve emekli maaş artış oranında bir kez daha görüldü. Yıllardır Saray zenginleşirken halk fakirleşiyor. Bunu değiştirecek güç, yoksulluk sınırının altında çalışan milyonlardadır. Güç sizdedir."

1- Merhaba, umarım hepiniz daha iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Sözde yargılandığım davaya dair biraz bilgi vermek istiyorum. Malum nedenlerle, medyanın önemli bir kısmı duruşmalarımı takip etmiyor. Ancak herkesin gerçekleri bilme hakkı var. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) July 8, 2019