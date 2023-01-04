İngiltere, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütleri listesine dahil etmeyi planlıyor

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BBC, Birleşik Krallık’ın İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun terör örgütleri listesine resmen dahil etmeye hazırlandığını ileri sürdü. Raporda, haftalar içinde duyurulacak bu adıma Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat ve İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın da destek verdiği belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak adlandırmak, ona katılmanın, toplantılarına gitmenin ve halka açık yerlerde amblemini asmanın suç kapsamına alınması anlamına geliyor.

Habere göre, İngiltere Başbakanı'nın ofisindeki kaynaklar Diplomasi Muhabiri James Landall'a şunları söyledi: “Devrim Muhafızları’nın terör örgütleri listesine dahil edilmesinin ilanı yakında olmayacak, birçok ayrıntının dikkate alınması gerekiyor.”

İRAN İLE İNGİLTERE ARASINDA GERİLİM

Devrim Muhafızları Ordusu, geçen hafta Jina Emini'nin öldürülmesinin ardından ülkeyi sarsan hükümet karşıtı protestolar paralelinde İngiltere ile bağlantılı 7 kişiyi tutukladı.

İran'ı çift uyrukluları gözaltına alma uygulamasına son vermeye çağıran İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bu durumun diplomatik avantaj elde etmek için kullanılmaması gerektiğini söyledi.

AFP’nin aktardığına göre Devrim Muhafızları Ordusu geçen hafta istihbarat servisinin "İngiltere için çalışan ve İran’daki son isyanları kışkırtma suçuna bulaşan bir terör şebekesinin üyelerini" tutukladığını bildirdi.

Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği, İran İHA'larının Rusya'ya tedarikinde görev alan İran askeri figürlerine ve savunma sanayii şirketlerine yaptırım uyguladı. İngiltere, geçen Kasım ayında İran'ı Birleşik Krallık'ta ikamet eden gazetecilerin hayatlarını tehdit etmekle suçlamıştı.

Dışişleri Bakanı James Cleverly, Tahran’ın "Iran International" kanalında çalışan gazetecileri tehdit etmesi üzerine İran maslahatgüzarını ülkeye çağırdı.

Iran International'ı yöneten Londra merkezli Volant Media TV kanalı şunları aktardı: “İngiltere ve İran vatandaşlığına sahip iki gazeteci Devrim Muhafızları tarafından ölüm tehditleri aldı. İki gazeteci Birleşik Krallık'ta rejim karşıtı protestoları takip eden Farsça yayın yapan bağımsız bir kanal için çalıştıklarını belirtti.”

Birleşik Krallık iç istihbarat servisi MI5'in Başkanı Ken McCallum, teşkilatın genel merkezinde yaptığı konuşmada “İran istihbarat servisleri, Tahran'ın tehdit olarak gördüğü İngiliz vatandaşlarını veya Birleşik Krallık'ta ikamet eden kişileri kaçırmak ve hatta öldürmek için en az 10 kez girişimde bulundu. İran rejiminin, düşman olarak gördüğü ülkesindeki İngiltere vatandaşlarını veya Birleşik Krallık'ta ikamet eden kişileri kaçırma ve hatta öldürme girişimleri de buna dahildir. Yalnızca Ocak'tan bu yana en az 10 potansiyel tehdit tespit ettik” dedi.

BENZER BİR AÇIKLAMA DA ALMANYA’DAN

İran geçen Ekim ayının sonunda, Almanya ve Avrupa Birliği'ni Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine dahil etme önerisine karşı uyardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Analina Baerbock o sırada bir televizyon röportajında, “İran'daki protesto hareketine sert müdahalesi nedeniyle ‘evrim Muhafızları’nı terör örgütleri listesine dahil etmek mümkün” demişti.

ABD, İran'ı balistik füze programı ve nükleer politikası üzerinde müzakere etmeye zorlamak için azami baskı uygulama kampanyasının bir parçası olarak Mayıs 2019'da Devrim Muhafızları Ordusu’nu yabancı terör örgütü olarak tanımlıyor.