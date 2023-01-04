Kürt sanatçı Nizamettin Ariç’ten Ali Babacan’a çağrı

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Önceki gün Ankara'da, partisinin "Temel İnsan Hakları Eylem Planı"nı açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ana dilinde eğitime ilişkin konuşmuş ve “Ortak ve resmi dilimiz Türkçeye ek olarak, eğitim ve öğretimde ‘Ana Dilinin Kullanılması ve Geliştirilmesi Hakkı’nı anayasal güvenceye kavuşturacağız. Ana dilinde eğitimin önündeki engelleri kaldıracağız” demişti.

Sanatçı Ariç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Babacan'a yanıt verdi. Sözlerine "Bu dedikleriniz güzel ancak biraz daha cesaret" ifadeleriyle başlayan Ariç, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Kürdistan’ın yüz yıllık bu problemini iki güzel cümleyle geçirebileceğinize siz de inanmıyorsunuz her halde. Madem bizim ana dilimiz sizin için o kadar önemli, o zaman ser seran, ser çava, oturun sorunun çözümü için bir proje yapıp, önümüze koyun bakalım. Biz Kürtleri asimile etmek için yapmadığınız kalmadı. Kilamlarımızı çalıp Türk halk müziği yaptınız, Govendlerimizi çalıp Türk halk oyunları yaptınız, halı-kilim motiflerimizi Hereke-Konya halısı yaptınız, adımızı, dilimizi yasakladınız, demografimizi değiştirmek için elinizden geleni yaptınız, Kürdü Türk, Kürdistan’ı Türkiye yaptınız, sürgün, katliam ve arkası gelmeyen faili belli öldürmeler ise ayrıca derin bir yara. Tekrarlıyorum, bu problemin çözülebilmesi için ayakları yere basan, bilim aklı ve insan vicdanıyla tartılmış, modern çağa uygun projeler geliştirip getirmeniz gerekiyor. Ana dilde eğitim hakkı her siyasi parti programının en önemli maddesi olmalıdır. Bu bir lütuf değil, insan olma hakkıdır. Sizin devletiniz bu hakkı Kürtlerden hep uzak tuttu. Siyasette iyi niyetle yol alınmaz biliyorsunuz. İyi niyetinize saygı duyuyorum fakat daha somut adım ve projelerle gelin, ayrılan yolları birlikte birleştirmeye çalışalım."