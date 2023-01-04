Erdoğan: 2023’te son defa destek istiyoruz, start değil bu finish

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

“Biz kendi işimize bakacağız” diye Erdoğan, şöyle devam etti:

“Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin ardında film çevirsin, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi, alın terimizi iki çift lafla, iki satır mesajla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin geleceği sanarak kendi halkına karşı kin kusmaya devam etsin. Biz işimize bakacağız. Biz yatırımla, istihdamla, ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.

“SANDIKTA MİLLETİMİZİN BAKACAĞI TEK ŞEY KİMİN HANGİ ÜMİDİ VERDİĞİDİR”

Cumhurbaşkanlığı sistemini savunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Biz demokrasimizi güçlendireceğiz, biz mazlumların sesi mağdurların umudu olarak ülkemizi yükseltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın farkı diğerlerinden budur. Milletimiz seçim sandığına gittiğinde hezeyanlara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kimin hangi ümidi verdiğidir. Bizim en büyük gücümüz inancımızdır. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz.

Yeni yönetim sistemimizin sağladığı hızlı karar alma kabiliyetini programlarımızı, projelerimizi daha çabuk hayata geçirmek için kullanıyoruz. Ülkemizin siyasi, diplomatik, askeri gücünü her bir insanımızın hayatına olumlu katkılar sağlamak için sürdüreceğiz. Biz de yaptıklarımızla yetinmeyecek, daha ötesini arayacağız.”

“START DEĞİL BU FINISH”

Son defa destek istediklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Gençlerimize Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyecekleri bir ülke bırakma hedefindeyiz. Tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçimle ilgili söylüyorum. 'Start' değil bu 'finish', bunu bu şekilde başaracağız.

Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik alanlarında çalışmalarımızın özetlerini paylaşmıştık. Bugün de diğer alanlardaki çalışmalarımızdan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 360 kilometre yeni bölünmüş yol, 834 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. 5 yeni tünel ile 15,7 kilometreyi bulan 78 yeni köprüyü tamamladık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde hizmete açtık. Malatya çevre yolunun 1. kısmı ve Malatya-Hekimhan yolunu, Bitlis çevre yolunu, TOGG fabrikası bağlantı yollarını ve Hasankeyf Tüneli'ni, Yusufeli yollarını, 39 köprü ve 19 köprü viyadüğüyle, uzunluğu 70 kilometreyi bulan Ağrı-Patnos yolunu, Samsun'da Kavak-Asarcık yolunu hizmete aldık.”