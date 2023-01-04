Alimler Birliği’nden Kürdistan Bölgesi’nde artan boşanma oranıyla ilgili uyarı

ERBİL (K24)

Resmi verilere göre Kürdistan Bölgesi’nde geçtiğimiz yıl evlenen her dört çiftten biri boşandı. Boşanma oranları kırsala göre kentlerde daha yüksek.

K24 yayınına konuk olan Kürdistan Din Alimleri Birliği Basın Sorumlusu Abdullah Şerkaweyi, boşanma oranlarındaki artışın “tehlikeli” olduğunu belirterek, “Erken yaşlardaki evlilik, çiftlerin boşanmasındaki en büyük sebep” dedi.

Abdullah Şerkaweyi, “Fetva Yüksek Komisyonu ve mahkemelerin kayıtlarına göre; cep telefonları ve sosyal ağların kötü amaçla kullanımı, evliliğe dair bilgi eksikliği, ekonomik koşullar ve yüksek mehir miktarı ve aldatma, Kürdistan’daki boşanmaların başlıca sebeplerini oluşturuyor” diye konuştu.

İslam dininin boşanmadan yana olmadığını söyleyen Şerkaweyi, “Bir sorun varsa bir din hocasının yanına gidilmeli, örfe, şeriata ve yasalara göre soruna çare aranmalı. Her seferinde boşanmaya başvurulmamalı, çiftler uzlaşı yoluna gitmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan Din Alimler Birliği, 2022 yılında Fetva Yüksek Komisyonu’na 3 bin 148 başvuru yapıldığını ve 1654 başvurunun boşanmayla son bulduğunu açıklamıştı.