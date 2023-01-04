Politika

Ukrayna: Rus ordusuna ait birçok nokta vuruldu

Ukrayna roket ve topçu kuvvetleri, iki Rus komuta merkezi, askeri personel ve teçhizatın yoğunlaştığı 5 alanı, bir mühimmat deposunu ve Rus silahlı insansız hava araçları (SİHA) için bir gözlem noktasını hedef aldı.
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HABER MERKEZİ

Ukrinform’da yer alan habere göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından Facebook üzerinden yayınlanan açıklamada, “Düşman son 24 saat içinde özellikle Kramatorsk, Donetsk bölgesi, Zaporijya ve Kherson şehirlerinin sivil altyapısına yedi füze saldırısı, 18 hava saldırısı düzenledi. Çoklu fırlatma roket sistemlerini kullanarak 85’ten fazla saldırı gerçekleştirdi. Sivil kayıplar var. Düşmanın Ukrayna genelinde hava ve füze saldırıları düzenleme tehdidi devam ediyor” denildi.

Açıklamada, “Rus işgalciler, Bakhmut bölgesinde saldırı operasyonları yürütme çabalarını yoğunlaştırıyor” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin Donetsk’in Makiivka kenti yakınlarına düzenlediği füze saldırısı sonucunda ölen Rus asker sayısı 89 olarak revize edildi.

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