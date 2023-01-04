Mehdi Zana, ‘öldüğü’ iddialarına yanıt verdi: Ölmedim, gayet iyiyim

STOCKHOLM (K24)

Sabah saatlerinde sosyal medyada eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana’nın öldüğüne dair paylaşımlar yapıldı.

Kısa süre sonra çeşitli kaynaklardan, Kürt siyasetçinin öldüğüne dair iddialar yalanlandı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de K24 yayınına konuk olan Mehdi Zana iddialarla ilgili, “Bunları anlamak mümkün değil. Öldüğümü söylüyorlar, ölmedim. Sabah saat 04.30’da uyandım, insanlar beni arayıp böyle böyle diyorlar. Bunu kim yapıyor bilmiyorum. ‘Mehdi Zana ölmüş, Allah rahmet eylesin’ diyorlar. Şaşırmış durumdayım, halen bana telefonlar geliyor. Ne olduğunu anlamış değilim, birileri oyun oynuyor, iş çeviriyor” dedi.

Sağlığının yerinde olduğunu belirten Mehdi Zana, “82 yaşındayım, gayet iyiyim. Ne olursa olsun kimseye muhtaç olma, elden ayaktan düşme diyorum kendime” diye konuştu.

Pek kimseyle görüşmediğini, günlük yürüyüşünü yapıp kitaplar okuduğunu söyleyen Zana, kitap yazıp yazmadığıyla ilgili soruya ise, “10 kitabım var daha önce yazdığım. Sabırsız olduğum için oturup kitap yazamıyorum. Cezaevindeyken yazmaya başladım, çıkana kadar o 10 kitabı yazdım” ifadelerini kullandı.

“Kürdistan’a gideceğim elbette, orada öleceğim” diyen Mehdi Zana, şu an için şartlarının müsait olmadığı için İsveç’te ikamet ettiğini, eşi Leyla Zana ile kızının da Diyarbakır’da yaşadığını anlattı.