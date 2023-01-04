Ahrar el Şam’dan Türkiye-Suriye görüşmelerine tepki

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Türkiye'nin desteklediği Ahrar el Şam'dan, Ankara-Şam yakınlaşmasına ilişkin açıklama geldi.

Reuters ajansının aktardığına göre Ahrar el Şam'ın açıklamasında, "Türk müttefiklerimizin durumunu anlıyoruz ancak Suriye hükümetiyle uzlaşmayı tahayyül bile edemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

“HEMEN BİR SONUÇ BEKLEMEK GERÇEKÇİ DEĞİL”

Öte yandan Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, Türkiye, Suriye ve Rusya savunma bakanlarının Moskova'da gerçekleştirdiği üçlü görüşmeye ilişkin konuştu. Ankara'nın, silahlı grupların toplantıya yönelik tepkisini gördüğünü söyleyen yetkili, 'Türkiye'nin kendi politikasını kendisinin belirlediğini' dile getirdi.

Söz konusu isim, "Bakanların ilk toplantısından hemen bir sonuç alınmasını beklemek gerçekçi değil" dedi.

HTŞ, 'U DÖNÜŞÜ' DEMİŞTİ

Suriye'de İdlib'i kontrol eden Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütünden dün yapılan açıklamada, Türkiye’nin Suriye ile normalleşme girişimleri 'U dönüşü' olarak nitelendirilmişti.

HTŞ'ye bağlı medya kuruluşu Amjaad üzerinden servis edilen "Uzlaşmayacağız" başlıklı 4 dakikalık videoda HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, “Şam'a ulaşıp rejimi devirene kadar mücadeleye devam edeceğiz” demişti.

ÇAVUŞOĞLU, MUHALEFET LİDERLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dün, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye muhalefet liderleriyle buluştu. Çavuşoğlu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa ile Ankara'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştük. #Suriye bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. 2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimizi yineledik” ifadelerini kullanmıştı.