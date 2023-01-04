Demirtaş 4 dilli web sitesi açtı: Kürtçe yok!
HABER MERKEZİ
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, halkın önerilerini almak için 4 dilli bir internet sitesi kurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, adına kurulan internet adresini paylaştı.
4 dilli internet adresinde Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca ve Fransızca yer alırken, Kürtçe’nin olmaması dikkat çekti.
Demirtaş şu ifadeleri kullandı:
“Önerilerinizi buradan yazabilirsiniz.
Kapsamlı yazmak isteyenleri de şuraya alalım: demirtasinfo.com/tr/mesaj-gonder
İleteceğiniz her görüşü avukatlarım bana aktaracak, titizlikle değerlendireceğimizden emin olabilirsiniz.
Haydi BAŞLIYORUZ! Kolay gelsin. Yolunuz, yolumuz açık olsun.”
Sosyal medya kullanıcıları, web sayfasında Kürtçe’ye yer vermediği için Demirtaş’ı eleştirdi.