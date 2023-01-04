Politika

Demirtaş 4 dilli web sitesi açtı: Kürtçe yok!

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, adına kurulan internet adresini paylaştı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Selahattin Demirtaş HDP

HABER MERKEZİ

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, halkın önerilerini almak için 4 dilli bir internet sitesi kurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, adına kurulan internet adresini paylaştı.

4 dilli internet adresinde Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca ve Fransızca yer alırken, Kürtçe’nin olmaması dikkat çekti.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Önerilerinizi buradan yazabilirsiniz.

Kapsamlı yazmak isteyenleri de şuraya alalım: demirtasinfo.com/tr/mesaj-gonder

İleteceğiniz her görüşü avukatlarım bana aktaracak, titizlikle değerlendireceğimizden emin olabilirsiniz.

Haydi BAŞLIYORUZ! Kolay gelsin. Yolunuz, yolumuz açık olsun.”

Sosyal medya kullanıcıları, web sayfasında Kürtçe’ye yer vermediği için Demirtaş’ı eleştirdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv