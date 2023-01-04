Politika

Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı

CENTCOM, Suriye’nin Deyrizor ilinin doğusunda konuşlu koalisyon güçlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
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suriye Deyrizor ABD Suriye Koniko Petrol Üssü

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin Deyrizor ilinin doğusunda konuşlu koalisyon güçlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Deyrizor’un doğu kırsalında koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Koniko Petrol Üssü'ne yerel saatle 09.00’da iki roket atıldığı, saldırıda koalisyon askerleri ve üssün herhangi bir zarar görmediği bildirildi.

CENTCOM sözcüsü Joe Buccino,"Koalisyon üslerine ve sivil yerleşim yerlerine düzenlenen bu tür saldırılar bölgenin zorla kazandığı istikrar ve güvenli ortamı riske atıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada roket saldırısının kim tarafından yapıldığı bilgisi yer almadı.

Fırat'ın batısında el-Muhasan, el-Meyadin ve Elbukemal yerleşimlerinde İran destekli milislerin bulunduğu biliniyor.

 

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