Almanya: Rusya’nın saldırıları insanlığa yapılan saldırılardır

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını şiddetle kınadı ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna'ya desteklerini kesmemeleri çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına yönelik hava saldırılarının Ukraynalıları geçim kaynaklarından mahrum etmekten başka bir amacı olmadığını vurgulayan Baerbock, "Rusya'nın saldırıları insanlığa yapılan saldırılardır" dedi.

"AVRUPA'NIN BİRLİKTELİĞİ YENİ YILDA KORUNMALI"

Baerbock, "Geçen yıl bizi çok güçlü kılan Avrupa'nın birlikteliği yeni yılda korunmalı ve daha da geliştirilmelidir" diye konuştu.

Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği konusunda en ufak bir şüpheye yer bırakılmaması gerektiğini dile getiren Baerbock, "Çünkü desteğin azaldığına dair her işaret Putin'i cesaretlendiriyor" ifadesini kullandı.