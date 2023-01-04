Politika

Almanya: Rusya’nın saldırıları insanlığa yapılan saldırılardır

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının "insanlığa yapılan saldırılar" olduğunu söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Foto: AFP)
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Foto: AFP)
avrupa Almanya Annalena Baerbock Ukrayna Rusya Saldırılar

HABER MERKEZİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını şiddetle kınadı ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna'ya desteklerini kesmemeleri çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına yönelik hava saldırılarının Ukraynalıları geçim kaynaklarından mahrum etmekten başka bir amacı olmadığını vurgulayan Baerbock, "Rusya'nın saldırıları insanlığa yapılan saldırılardır" dedi. 

"AVRUPA'NIN BİRLİKTELİĞİ YENİ YILDA KORUNMALI"

Baerbock, "Geçen yıl bizi çok güçlü kılan Avrupa'nın birlikteliği yeni yılda korunmalı ve daha da geliştirilmelidir" diye konuştu.

Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği konusunda en ufak bir şüpheye yer bırakılmaması gerektiğini dile getiren Baerbock, "Çünkü desteğin azaldığına dair her işaret Putin'i cesaretlendiriyor" ifadesini kullandı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv