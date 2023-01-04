Yaşam

Kürdistan Bölgesi’nde 5 bin 800 cami ve 145 kilise var

Kürdistan Bölgesi Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde 5 bin 800 cami ve 145 kilise olduğunu açıkladı.
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kürdistan Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı cami kilise

ERBİL (K24)

Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nde 7 dinin yaşadığı ve tümünün Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından tanındığı bildirildi.

Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Sözcüsü Nebez İsmail’in Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin web sitesinde yer alan açıklamasına göre, Kürdistan Bölgesi’nde 5 bin 800 cami ve 145 kilise olduğu kaydedilerek, 400 tarihi ibadet mekanının hükümet tarafından restore edilmesine karar verildiği belirtildi.

Söz konusu tarihi sini mekanların bir kısmının restorasyonuna başlandığının belirtildiği açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nde İslam, Hristiyanlık, Ezidilik, Yahudilik, Bahai, Sabii ve Mendai dinlerinin resmî olarak yaşadığı ifade edildi.

Söz konusu dinlerin temsilcilerinin arasında iyi ilişkilerin olduğu belirtilirken, Kürdistan Bölgesi’nde 3 bin 200 camide cuma günleri hutbe okunduğu bildirildi.

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