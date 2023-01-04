Şam’a giden BAE Dışişleri Bakanı, Esad’la görüştü

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Suriye devleti haber ajansı SANA'ya göre, BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile Beşar Esad Şam’da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi ele alındı.

BAE'nin resmi haber ajansı Wam’ım haberinde ise "Beşar Esad ile Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suriye ve Ortadoğu bölgesindeki durumla ilgili gelişmeler de dahil olmak üzere bir dizi bölgesel ve uluslararası ortak çıkar meselelerini konuştu" ifadeleri kullanıldı.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, 9 Kasım 2021 tarihinde Esad’la ile 11 yıl aradan sonra ilk kez görüşmüştü.