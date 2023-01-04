Ronaldo’dan ilk gaf: ‘Suudi Arabistan’ yerine 'Güney Afrika' dedi

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Ronaldo, Suudi Arabistan yerine “Güney Afrika’ya gelişim kariyerimin sonu değil” dedi.

Güney Afrika Turizm Kurumu Twitter hesabında, 2010 Dünya Kupası için sahil kenti Durban’da inşa edilen Moses Mabhida Stadyumu’nda Ronaldo’nun oynamasını umduklarını belirti.

Güney Afrikalı Haber Sitesi Phakaaathi, yaşananı “büyük bir gaf” diye tanımlarken, sitenin futbol editörü Jonty Mark, “Suudi Arabistan ve Güney Afrika’nın baş harfleri (İngilizce’de) aynı olabilir ama Ronaldo’nun ilk basın toplantısında doğru ülkeyi söyleyememesi garip” dedi.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı. (Kaynak: BBC)