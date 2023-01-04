Politika

Kars'ta gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı

Kars'ta gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığı bildirildi
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kürdistan Kars Valilik Yasak gösteri ve yürüyüş yasağı

HABER MERKEZİ

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte bazı kararların alındığı belirtildi.

Valilik ve kaymakamlık makamlarının “uygun göreceği etkinlikler” ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programların karar kapsamı dışında kaldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz mülki sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park ve benzeri umuma açık alanlarda, miting, kapalı ve açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, basın açıklaması, insan zinciri oluşturularak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon, dron ve paramotor, planör, yamaç paraşütü uçurmak, anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, panel, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma ve taşıma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster, pankart asma gibi tüm etkinlikler 4 Ocak 2023 günü saat 00.00'dan, 10 Ocak saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."

 

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