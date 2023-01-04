CHP Sözcüsü’nden Nuşirevan Elçi’nin ‘özerklik’ açıklamasına ilişkin yorum

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, verdiği bir röportajdaki sözleri nedeniyle hedef gösterilen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin sözleri hakkında, “Şahsi görüşü yansıtır. Partimizi hiçbir şekilde bağlamaz. Bu konunun partimizin de gündeminde olmadığını ilgili danışman ifade etmiş" dedi.

Öztrak Sinan Ateş suikastına ilişkin, “Son derece korkunç, ürkütücü bir cinayettir. Biz şu anda bu konunun arkasında olduğumuzu ifade edip bu konuyu daha fazla siyasetin içine çekmemek için yetkililerin yapacaklarını izliyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün parti genel merkezinde haftalık basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, gündemi değerlendiren Öztrak, memur maaşı ve emekli aylıklarına artış oranının önce yüzde 25 olarak açıklandığını, bugün de yüzde 30'a çıkarıldığını belirtti.

Öztrak, "İhale yapmıyorsunuz memurun maaşını, emeklinin aylığını belirliyorsunuz. Madem imkanınız vardı neden baştan yüzde 30'u vermediniz. Siz böyle mi devlet yönetiyorsunuz?" diye sordu.

Bazı ürünlerdeki fiyat artışlarını hatırlatan Öztrak, yapılan yüzde 30 zammın yetersiz olduğunu söyledi. Öztrak, "Memurumuza, emeklimize açık çağrımızdır. Bunları sallayabildiğiniz kadar sallayın. Salladıkça dökülecekler, salladıkça düşecekler" diye konuştu.

Öztrak, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.

Öztrak, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soru üzerine, "Son derece korkunç, ürkütücü bir cinayettir. Biz şu anda bu konunun arkasında olduğumuzu ifade edip, konuyu daha fazla siyasetin içine çekmemek için yetkililerin yapacaklarını izliyoruz. Çünkü kendi ailelerinin de talebi bu" yanıtını verdi.

'DEMEK Kİ KENDİ GÖBEKLERİNİ KENDİLERİ KESECEKLER'

Erken seçim konusundaki iddialar ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın adaylık konusundaki açıklamaları sorulan Öztrak, "Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı, Altılı Masa'nın belirleyeceği aday olacaktır. Seçimle ilgili tutumumuzu başından belli ettik. Nisan başına kadar yapılacak bir seçim erken seçimdir. Destekleriz dedik. Bu tarihten sonra yapılacak seçimin ise siyaset mühendisliği olduğunu ve bizim bu siyaset mühendisliğinin parçası olamayacağımızı söyledik. Hayırlısı olsun, demek ki kendi göbeklerini kendileri kesecekler. Biz her an seçim olacakmış gibi hazırız" ifadelerini kullandı.

'ŞAHSİ GÖRÜŞÜ PARTİMİZİ BAĞLAMAZ'

Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve özerklik söylemine ilişkin, "Şunu açıkça ifade edeyim, Genel Başkanımızın, parti sözcüsü olarak benim ve grup başkan vekillerimizin dışında her beyan, ancak şahsi görüşü yansıtır. Partimizi hiçbir şekilde bağlamaz. Bu konunun partimizin de gündeminde olmadığını ilgili danışman ifade etmiş" dedi.

ELÇİ NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı avukat Nuşirevan Elçi, CHP Genel Merkezi’nde Rûdaw’a verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması zaten gerekli. Bunun yanı sıra Kürtçe anadilde eğitim konusunda adımların atılması gerekir. Türkiye zaten bugün bunları gerçekleştirebilecek durumda. Belki eskiden kadroları yoktu, imkanları yok, ekonomik gerekçeler vesaire ileri sürebilirler ancak Türkiye bugün bu imkanlara sahip. Bugün Kürt sorununun çözümü de çok kolay, neden? Bugün Türkiye’deki Kürtler arasında bağımsızlık isteyenlerin sayısı çok az. Bağımsızlık, ayrılık olmadığı sürece sistem içerisinde Kürtlerin haklarını elde etmesi de gayet kolaydır. Velev ki bugün Türkiye Ortadoğu’da böyle kalmış. Bugün Edirne’den öteye gittiğimizde bu tür konuları konuşursak bize gülerler. Anadilde eğitim hakkı zaten üzerinde konuşulması bile gerekmeyen bir mesele gibi.”