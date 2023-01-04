Politika

Hamaney: Başörtüsü kuralına tam uymayanlar dinsizlikle suçlanmamalı

Tahran'daki konutunda kadınlarla bir araya gelen Hamaney, "Başörtüsü kuralına tam olarak uymayanlar asla dinsizlik ve devrim karşıtlığıyla suçlanmamalıdır. Başörtüsü zayıf olanlar bizim öz kızlarımızdır" dedi.
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Ali Hamaney
Ali Hamaney
İran Ali Hamaney Jina Emini başörtüsü

HABER MERKEZİ

İran lideri Ali Hamaney, 'zorunlu başörtüsü kurallarına tam riayet etmeyen kadınların dinsizlik ve rejim karşıtlığıyla itham edilmemesi gerektiği' söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre Hamaney, ülkede 'Anneler Günü' olarak kutlanan Hazreti Fatıma'nın doğum yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'daki konutunda kadınlarla bir araya geldi.

22 yaşındaki Jina Emini'nin irşad devriyeleri tarafından gözaltına alınmasının ardından yaşamını yitirmesiyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara değinen Hamaney, "Son olaylarda düşmanın ümidi, başörtüsü kuralına tam olarak uymayan kadınların başörtüsünü tamamen çıkarmasıydı ancak istedikleri gibi olmadı" dedi. 

Başörtüsünün 'dini bir zorunluluk olduğunu' söyleyen Hamaney, "Yani tesettürün farz olduğuna şüphe yoktur, bunu herkesin bilmesi gerekir. Bu hiç şüphesiz uyulması gereken dini bir yükümlülüktür ancak başörtüsü kuralına tam olarak uymayanlar asla dinsizlik ve devrim karşıtlığıyla suçlanmamalıdır. Başörtüsü zayıf olanlar bizim öz kızlarımızdır" ifadelerini kullandı.

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