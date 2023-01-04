Politika

Çavuşoğlu, İsrail’in yeni Dışişleri Bakanı Cohen'le görüştü

İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Cohen'le görüşen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi.
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türkiye Mevlüt Çavuşoğlu Eli Cohen İsrail Itamar Ben-Gvir Mescid-i Aksa

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesinde, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eyleminin kabul edilmez olduğunu" söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun yeni görevi nedeniyle mevkidaşı Cohen'i telefonda tebrik ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu Cohen’e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunmasına verdiğimiz önemin altını çizmiş, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını beklediğimizi muhatabının dikkatine getirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, iki bakanın Türkiye-İsrail ilişkilerini geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

 

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