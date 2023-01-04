Politika

Beyaz Saray: Ukrayna'nın Rus askerlerine HIMARS’la saldırdığı iddialarını doğrulayamadık

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Ukrayna'nın Makeyevka'daki saldırıları ABD yapımı HIMARS ile gerçekleştirdiği" iddialarını doğrulayacak bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.
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Foto: EPA
Foto: EPA
ABD Beyaz Saray John Kirby Ukrayna Rusya HIMARS

HABER MERKEZİ

Günlük basın brifinginde konuşan Kirby, Rusya Savunma Bakanlığının, "Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS saldırısıyla Makeyevka'da çok sayıda Rus askerini öldürdüğü" iddiasına ilişkin henüz bilgi sahibi olmadıklarını kaydetti.

Kirby, Ukrayna'nın hangi silahları ve ekipmanları kullandıklarına dair yorum yapmaktan uzak duracağını, bu konudaki gerekli açıklamayı Ukrayna makamlarının yapmasının doğru olacağını ifade etti.

Rusya'nın daha önce de benzer açıklamalarda bulunduğuna dikkati çeken Kirby, savaşı başlatanın Rusya olduğunu ve ABD'nin gerekli askeri teçhizat desteği vermeyi sürdürerek Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Kirby, saldırıda ölen Rus askerleriyle ilgili net bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, Ukrayna'ya HIMARS desteğinin de devam edeceğinin altını çizdi.

 

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