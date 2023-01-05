Politika

ABD'de bir evde 5'i çocuk 8 kişi ölü bulundu

ABD'nin batı eyaletlerinden Utah'ın Enoch kentinde bir evde beşi çocuk sekiz kişi ölü bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD ABD ceset

HABER MERKEZİ

Sağlık kontrolü için eve çağrılan polis, üç yetişkin ve beş çocuğun cesedini buldu. Cesetlerin tamamında kurşun yarası tespit edildi.

Açıklamada, "Her birinin kurşun yarası olduğu görülüyor. Şu anda halka yönelik bir tehdit olduğuna veya kaçak bir zanlı olduğuna inanmıyoruz. Bu soruşturma hala aktif ve daha sonra daha fazla bilgi sağlanacak" denildi.

Yaklaşık 8 bin nüfusa sahip olan Enoch, Utah'ın güneybatısında, Salt Lake City'nin yaklaşık 400 kilometre güneyinde yer alıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv