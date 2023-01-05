ABD'de bir evde 5'i çocuk 8 kişi ölü bulundu

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Sağlık kontrolü için eve çağrılan polis, üç yetişkin ve beş çocuğun cesedini buldu. Cesetlerin tamamında kurşun yarası tespit edildi.

Açıklamada, "Her birinin kurşun yarası olduğu görülüyor. Şu anda halka yönelik bir tehdit olduğuna veya kaçak bir zanlı olduğuna inanmıyoruz. Bu soruşturma hala aktif ve daha sonra daha fazla bilgi sağlanacak" denildi.

Yaklaşık 8 bin nüfusa sahip olan Enoch, Utah'ın güneybatısında, Salt Lake City'nin yaklaşık 400 kilometre güneyinde yer alıyor.