Politika

Saadet lideri Karamollaoğlu: Bugün Altılı masada adaylık konusu açılır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugünkü altılı masa toplantısında adaylık konusunun da açılacağını söyledi.
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu (Foto: AA)
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu (Foto: AA)
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HABER MERKEZİ

Son olarak DEVA Partisi Genel Merkezi’nde toplanan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun geçirdiği operasyon nedeniyle ertelenen toplantısını bugün düzenleyecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıda sıcak başlıklar ele alınacak.

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Karamollaoğlu şunları söyledi: 

“Bu konu (altılı masada) mutlaka açılır. Gündeme gelir. Türkiye’nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz. Altılı masadan biri de olabilir, dışarıdan da olabilir. Biz ‘İlle de genel başkanlardan biri olsun’ demedik. Ama ‘genel başkanlar olamaz’ da denmedi. Mühim olan, seçilme şansı yüksek bir aday olmalı.”

Çoklu aday ihtimaline sıcak bakmadığını belirten Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili daha önceki “Şansı yüksek” açıklaması hakkında “Anketler öyle gösteriyor. Anketlerde ileri sürülen diğer arkadaşlar da Tayyip beyin önünde gözüküyor. Kılıçdaroğlu da önde. Fakat bu konular hiç görüşülmediği için olur mu olmaz mı tarzında değerlendirme yapmayı doğru bulmadım” şeklinde konuştu.

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