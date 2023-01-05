Yaşam

Irak’ta olumsuz hava şartları nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak’ta kötü hava koşulları nedeniyle resmi tatil ilan edildi.
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Irak yağmur yağışı sel

HABER MERKEZİ

Irak’ta kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi.

Irak’ta dünden bu yana etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle bugün resmi tatil ilan edildi.

Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ülke genelinde etkili olan kötü hava koşulları ve şiddetli yağmur nedeniyle bugünü resmi tatil ilan ettiği duyuruldu.

Irak’ın özellikle orta ve güney kesimlerinde dünden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle birçok kentte sel ve su baskınları meydana geldi.

 

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