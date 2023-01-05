Amazon 18 bin kişiyi işten çıkarıyor

HABER MERKEZİ

Amazon büyük işten çıkarma yapacak. Şirket 18 bin çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.

Bu sayı şirketin 300 bin civarındaki işçilerinin yüzde 6’sına denk geliyor.

Amazon CEO'su Andy Jassy, çalışanlara gönderdiği notta, işten çıkarmalarda Amazon Fresh ve Amazon Go markaları ile hizmet veren fiziki mağazaların etkileneceğini duyuruldu.

CEO Jassy, çalışanlara gönderdiği e-postada “İşten çıkaracağımız kişilere tazminat ödeyeceğiz, geçici sağlık sigortası sağlayacağız ve iş bulmalarına destek olacağız” dedi ve ekledi:

“Amazon bugüne kadar pek çok zorluğu aştı, bundan sonra da aşmaya devam edecektir.”

İnsan kaynakları kısmında da işten çıkarmalar olacağı belirtilirken Amazon'un dünya genelinde 1,5 milyondan fazla çalışanı olduğu biliniyor.