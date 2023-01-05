Politika

'Van'da iki asker, mülteci kadına cinsel saldırı gerekçesiyle tutuklandı'

Van Saray'da iki sözleşmeli er, deport etmek için sınıra götürdükleri grupta yer alan Afgan uyruklu mülteci kadına cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı.
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kürdistan asker Van cinsel saldırı

HABER MERKEZİ

T24'ün haberine göre olay önceki gece yaşandı. Saray ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yapan iki asker, deport etmek üzere sınıra götürdükleri 16 kişilik grupta yer alan Afgan uyruklu Leyla M. adlı mülteci kadını gruptan ayırdıkları ve tuvalete götürdü.

Kadının çığlık atması üzerine görevli diğer askerler olay yerine gitti ve olay ortaya çıktı.

Karakol komutanı teğmen, kadının iki sözleşmeli askeri teşhis etmesi üzerine olayı savcılığa bildirdi.

Gözaltına alınan zanlı O. K., suçlamaları reddetti ve diğer zanlı A.C.D.'yi suçladı. A. C. D. ise suçlamaları kabul etti ve suçu birlikte işlediklerini belirtti. İki sözleşmeli asker tutuklandı.

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