İranlı insan hakları aktivistleri: Gösterilerde yaklaşık 70 çocuk öldürüldü

HABER MERKEZİ

İran'da son 110 gün içinde protestolara yönelik baskıların başlıca kurbanları arasında çocuklar yer aldı.

Protestolarda 2 ila 17 yaş arası çocuklar yaşamını yitirirken, onlarca çocuğun tutuklandığı bildirildi.

Polis tarafından öldürülen veya gözaltına alınan çocukların sayısına ilişkin resmi bir rakam paylaşılmazken, Çocuk Haklarını Destekleme Konseyi, İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei’ye bir mektup gönderdi.

Mektupta, protestoların ilk gününden bugüne öldürülen ve gözaltına alınan çocuklara ilişkin doğru ve şeffaf istatistikler talep edildi.

“Bu çocukları gözaltına alan güvenlik kurumları hakkında istatistiklerin ve şeffaflığın yayınlanması, çocukların durumlarının izlenmesi ve onlara hukuki yardım sağlanması açısından elzemdir” denilen mektupta Çocuk Haklarını Destekleme Konseyi, çocukların kendi güvendikleri avukatlarını atama özgürlüğünün reddedilmesini eleştirdi.

Mektupta, “Kendini işine adamış avukatlar, bu çocukların haklarını ücretsiz olarak savunmaya hazır” denildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Derneği'nin son raporuna göre, İran şehirlerinde 110 gündür süren gösterilerde en az 70 çocuk öldürüldü.

Örgüt, İran'da gözaltına alınan çocukların sayısını açıklamadı.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü'nün bildirdiğine göre, Doğu Kürdistan'da 14 çocuk öldürüldü ve 162 kişi tutuklandı.