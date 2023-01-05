Politika

Halep’in Kürt mahallelerinde abluka sürüyor: 2 çocuk hayatını kaybetti

Suriye’nin Halep kentindeki iki Kürt mahallesi olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye’nin rejim güçlerince kuşatılması sonucu iki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
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kürdistan SOHR Halep Suriye Şeyh Maksud Eşrefiye Kürt mahalleleri

ERBİL (K24)

Halep'te Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik 4. Tümen’in ablukası sürüyor.

Doktor raporuna göre, ablukaların devam ettiği iki mahallede 17 günlük Hasan Abdullah Kibar ile 4 yaşındaki Wisam Sido ilaç yetersizliği ve kötü hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şeyh Maksud ve Eşrefiye Mahalleleri Genel Meclisi Üyesi Mir'i Al-Shibli de devam eden ablukanın hayatın her alanını olumsuz etkilediğini vurguladı.

İnsanların zor günler yaşadığını kaydeden Al-Shibli, “Geçtiğimiz günlerde sağlık yetkililerinden aldığımız rapora göre, 4 yaşındaki bir çocuk ve 17 günlük bir bebek soğuktan hayatını kaybetti. Abluka devam ederse ölü sayısı artacak” dedi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye, Ekim ayından bu yana Suriye ordusuna bağlı 4. Tümen’in ablukası altında.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 4. Tümen’in her iki mahalleye yeni istihbarat birimleri yerleştirdiğini bildirmişti.

Gözlemevi’nin aktardığına göre kontrol noktalarından iki mahalleye gıda, un, ilaç ve akaryakıt girişine izin verilmiyor.

5 Aralık’tan bu yana iki Kürt mahallesine akaryakıt kısıtlaması getirilerek, semtler ablukaya alınmıştı.

 

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