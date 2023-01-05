Kürdistan Bölgesi'nde mısır üretimi yüzde 800 arttı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi'ndeki mısır üretimi sadece dört yılda yüzde 800 artarak yılda 500 bin tona ulaştı.

Kürdistan Bölgesi'nde kümes hayvanları ile süt ve et projelerindeki büyümeyle birlikte mısır üretiminde de önemli bir artış yaşandı.

Mısır üretimindeki artışın en önemli nedenlerinden birinin, mısırın çok sayıda kümes hayvanı ve diğer hayvanlar için yem olarak kullanılması olduğu belirtiliyor.

Resmi istatistiklere göre, önceki yıllarda fabrikalar 400 bin tondan fazla mısır ithal etmişti ancak yerli mısırdaki üretim sayesinde ithalata ihtiyaç duyulmuyor. Üretimin, ihtiyaç fazlası seviyesine geldiği belirtiliyor.

Erbil Tarım Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre Kürdistan Bölgesi'nde çok sayıda mısır kurutma fabrikası kuruldu.

Ayrıca Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu’nun, yatırımcılara mısır yağı fabrikası kurma fırsatı verdiği, ancak yatırımcılar tarafından herhangi bir girişimde bulunulmadığı ifade ediliyor.