Politika

Erdoğan ile Putin görüştü: Gündemde Minbic ve Tel Rifat da vardı

Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmede Rojava’nın Minbic ve Tel Rifat kentlerinin de ele alındığı bildirildi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Rusya Vladimir Putin Rojava Minbic Tel Rifat

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği kaydedildi.

Söz konusu açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin Türkiye’nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rifat ve Münbiç’ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesi gerekli olduğunu ifade etti” denildi.

Ayrıca Erdoğan, görüşmede, Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini belirterek, bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını söyleyen Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanıyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

 

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