Yaşam

Koye’de Sasaniler dönemine ait olduğu düşünülen tarihi bir küp bulundu

Koye’de Sasaniler dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser bulundu.
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kürdistan Erbil Koye Sasaniler küp

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’in Koye ilçesinde bir çiftçi, arazisinde tarihi bir küp buldu.

Çiftçinin durumu Koye Arkeoloji Müdürlüğü'ne haber vermesi üzerine küp topraktan çıkarıldı.

K24’e konuşan Koye Arkeoloji Ofisi Müdürü Yekiti Wahid, ekiplerinin küpü aldığını ve şu an koruma altında olduğunu belirtti.

Küpün çok eski bir tarihe ait olduğunu kaydeden Wahid, “Henüz tam olarak temizleyip incelememiş olmamıza rağmen Sasani dönemine kadar uzanması tahmin ediliyor” dedi.

 

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