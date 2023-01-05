Taliban Çinli şirketle petrol arama anlaşması imzalayacak

HABER MERKEZİ

Taliban'ın madencilik bakanı vekili bugün yaptığı açıklamada, Taliban liderliğindeki yönetimin ülkenin kuzeyindeki Amuderya havzasından petrol çıkarmak için Çinli bir şirketle sözleşme imzalayacağını söyledi.

Bu, Taliban'ın 2021'de Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinden bu yana uluslararası bir şirketle imzalayacağı ilk büyük anlaşma olacak.

Öte yandan, Taliban yönetiminin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkede DAİŞ kalelerine düzenlenen baskınlarda sekiz kişinin öldürüldüğünü ve yedi kişinin yakalandığını bildirdi.

Mücahid bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu unsurların Çinlilerin olduğu otele düzenlenen saldırıda büyük rolü vardı ve yabancı DAİŞ/Horasan unsurlarının Afganistan’a gelmesinin önünü açtılar” ifadelerini kullandı.

Sözcü, DAİŞ sığınaklarına düzenlenen baskınlarda hafif silahlar, el bombaları, mayınlar, yelekler ve patlayıcılara el konulduğu bilgisini de verdi.