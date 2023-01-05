Spor

Gremio taraftarından Luis Suarez’e 30 bin kişilik karşılama

Brezilya ekibi Gremio'nun kadrosuna kattığı Uruguaylı golcü futbolcu Luis Suarez'in imza törenine, yaklaşık 30 bin taraftar katıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Gremio Luis Suarez taraftarlar karşılama

HABER MERKEZİ

Geçen hafta anlaşmaya vardığı Brezilya temsilcisi ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Suarez için Gremio Arena'da hava fişek gösterileri eşliğinde düzenlenen imza törenine katılan taraftarlar, futbolcu lehine uzun süre tezahüratta bulundu.

Törenin ardından sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Suarez, "Gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler! Harika bir karşılama oldu. Kalpten gelen hislerinizle beni çok mutlu ettiniz" ifadelerini kullandı.

Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid ve Nacional'de forma giyen Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 137 karşılaşmada 68 gol kaydetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv