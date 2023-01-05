Politika

Putin Ukrayna ile görüşme şartını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev'in Rus saldırısının ardından “topraklardaki yeni gerçekleri” kabul etmesi koşuluyla Rusya'nın Ukrayna ile diyaloğa girebileceğini söyledi.
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dünya Vladimir Putin Ukrayna Diyalog şart

HABER MERKEZİ

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da ateşkes çağrısı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Kiev rejiminin, herkesin malumu olan ve Rusya tarafından defalarca dile getirilmiş olan taleplerini yerine getirmesi ve yeni topraksal gerçeklikleri dikkate alması hâlinde Rusya’nın ciddi bir diyalog kurmaya açık olduğunu” ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Kasım’da yaptığı açıklamada ülkesinin şartlarının yerine getirilmesi halinde Rusya ile müzakerelerin mümkün olduğunu bildirmişti.

Uluslararası topluluğa “gerçek barış görüşmeleri” için Rusya’ya baskı yapması çağrısını yineleyen Zelenskiy, Rusya’nın işgal ettiği topraklardan çekilmesi, Moskova’nın savaş tazminatı ödemesi ve savaş suçlularının yargılanması gibi daha önce önerdiği koşullarını bir kez daha gündeme getirmişti.

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