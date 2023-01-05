Fransa’dan İran’a: Bizi eleştirmeden önce ülkede olanlarla ilgilenin

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Fransa ile İran arasındaki ilişkiler, Fransa'nın dahil olduğu nükleer müzakereleri yeniden canlandırma çabalarının durması ve Tahran'ın yedi Fransız uyruklu kişiyi tutuklaması nedeniyle son aylarda kötüleşti.

Charlie Hebdo dergisi bu hafta Jina (Mahsa) Emini'nin ahlak polisi tarafından tutuklanması ve Eylül ayında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet karşıtı protestolara destek verdiğine dikkati çekerek İran dini lideri Ali Hamaney'in bir karikatürünü yayınladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna bugün yaptığı açıklamada, "İran, vatandaşlarına şiddet uygulayarak, Fransızları tutuklayarak kötü politikalar izliyor. İran'da olandan farklı olarak Fransa'da basın özgürlüğünün olduğunu ve bunun (özgürlüğün) bağımsız bir yargı çerçevesinde bir yargıç tarafından denetlendiğini hatırlayalım ki bu İran'ın hiç şüphesiz yapmadığı bir şeydir" dedi.

Charlie Hebdo tarafından yayınlanan karikatürler İran'da sert bir tepkiye yol açtı. İran Dışişleri Bakanı Emir Hüseyin Abdullahiyan, “düşmanca ve utanç verici” olarak nitelendirdiği hareketin Tahran'dan sert bir tepki ile karşışlaşacağı konusunda uyardı ve "Fransız hükümeti çok ileri gidiyor" açıklamasında bulundu.

İran ayrıca Fransa'nın Tahran'daki enstitüsünü kapattı.

1979'dan beri en kötü kriziyle karşı karşıya olan İran'ın yönetici din adamları, “yabancı düşmanlarını” ülkede istikrarı bozmayı amaçlayan hükümet karşıtı kitlesel protestoların arkasında olmakla suçluyor.