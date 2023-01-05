Paris saldırısında yaşamını yitiren sanatçı Mir Perwer’in cenaze törenine gazlı müdahale

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Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda katledilen sanatçı Mir Perwer için bugün Muş’ta tören düzenlendi.

Valilik, sanatçı Mir Perwer'in cenaze törenine katılıma izin vermedi.

Perwer’in cenaze törenine katılmak için sabah saatlerinden itibaren çok sayıda partili HDP Muş il binasında toplandı.

Perwer için düzenlenen tören öncesinde havaalanına giden yollar bariyerlerle kapatıldı. Aile yakınlarının ve milletvekillerinin havaalanına gidebileceği belirtildi.

HDP eski milletvekili Sırrı Sakık, HDP Ağrı Milletvekili Bedran Öztürk, Muş milletvekilleri Gülistan Koçyiğit, Şevin Coşkun, Siirt Milletvekili Sıdık Taş, HDP PM üyeleri ve partililer il binasında toplanarak cenazeyi karşılamak üzere havaalanına hareket etti. Güvenlik güçleri, kalabalığın havaalanı yoluna girmesine izin vermedi. Sadece milletvekilleri ve Mir Perwer'in yakınlarına izin verildi.

Saat 14.00'da alınan cenazenin Yeşilova beldesinin girişine getirilmesi bekleniyordu ancak cenaze bir başka yoldan Yeşilova beldesine getirilip defnedildi.

Kolluk kuvvetleri, Valilik kararını gerekçe göstererek katılıma izin vermeyeceklerini belirtti.

Jandarma, kitlenin dağılmaması üzerine gaz bombası ile müdahale etti. Ayrıca havaya ateş açıldı.