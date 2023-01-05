Politika

Jina Emini protestolarına destek vermişti: Oscar ödüllü aktris serbest

İran’da aylardır süren Jina (Mahsa) Emini protestolarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü aktris Tarane Alidoosti, üç hafta hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.
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İran Tarane Alidoosti yalan yaymak Jina Emini İran

HABER MERKEZİ

Oscar ödüllü aktris Tarane Alidoosti, protestolar sırasında tutuklanan Muhsin Şekari’nin idam edilmesinin ardından uluslararası kuruluşların harekete geçmemesini "insanlık için bir utanç" olarak nitelendirdiği bir paylaşım yaptıktan sonra neredeyse üç hafta tutuklu kalmıştı.

İran merkezli haber ajansı ISNA, 38 yaşındaki Alidoosti'nin kefaletle serbest bırakıldığını bildirirken, annesi Nadere Hakimelahi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kızının serbest bırakılacağını belirtti. Aktris, "yalan yaymak" ve hükümet karşıtı protestoları desteklemekten tutuklanmıştı.

ALENEN ELEŞTİRDİ

22 yaşındaki Jina Emini'nin polis nezaretinde katledilmesiyle tetiklenen ve ülke yönetimine karşı yaygın protestolara dönüşen olaylarla ilgili, Alidoosti, hesabı devre dışı bırakılmadan önce Instagram'da protestoları destekleyen en az üç paylaşım yaparak, kolluk kuvvetlerinin muhalefete yönelik şiddetli baskısını alenen eleştirdi.

“HAREKETE GEÇMEYEN HER KURULUŞ İNSANLIK İÇİN YÜZKARASIDIR”

Aktris, sosyal medya hesabından herkese açık bir gönderide, "Adı Muhsin Şekari’ydi. Bu kan dökülmesini izleyen ve harekete geçmeyen her uluslararası kuruluş, insanlık için bir yüzkarasıdır" yazan bir pankart kaldırıyordu.

 

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