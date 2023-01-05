Politika

Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel harekat polisi, 4 kişi daha tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi ifadelerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş
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HABER MERKEZİ

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından 18 şüphelide 4'ünün daha emniyetteki işleri tamamlandı.

Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bugün emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.

3'ü İstanbul'da gözaltına alınan 4 şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi ifadelerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı ise 10'a yükseldi.

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