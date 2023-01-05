Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel harekat polisi, 4 kişi daha tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi ifadelerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.