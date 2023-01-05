Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel harekat polisi, 4 kişi daha tutuklandı
HABER MERKEZİ
Ankara'da eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından 18 şüphelide 4'ünün daha emniyetteki işleri tamamlandı.
Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
Daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bugün emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.
3'ü İstanbul'da gözaltına alınan 4 şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi ifadelerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı ise 10'a yükseldi.