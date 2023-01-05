HEZKURD Sözcüsü: Milletimizin seçmeli Kürtçe dersinden haberdar olmadığını gördük

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K24 yayınına bağlanan HEZKURD Sözcüsü Barij Celali, yeni eğitim yılında seçmeli Kürtçe dersle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kürt çocuklarının bugünden itibaren Kurmanci ve Zazaki lehçeleriyle ana dillerinde eğitim görme hakkı var” diyen Barij Celali, “Bu hak çoktan verilmişti ancak Kürt milletinin bundan haberdar olmadığını gördük, biz de bir kampanya başlattık, bilgilendirme kampanyası” ifadelerini kullandı.

Kampanyanın başlatılmasında Kürt medyasının rolüne vurgu yapan Celali, “Özellikle Kürt medyasının sayesinde tüm Kürt kurumları kampanyaya destek verdi ve kampanya tüm Kürt milletine mal oldu sonrasında siyasi partiler de destek oldu” şeklinde konuştu.

“Bu yıl iyi kazanımlar elde edildi” ifadelerini kullanan Celali, “Yaklaşık 25 bin Kürt öğrencinin bu dersi seçtiğine tanıklık ettik. Ancak bir eksiklik olduğunu gördük, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı 25 bin kişinin talebini karşılayacak kadar Kürtçe öğretmen ataması yapmıyordu. Daha sonra en az 200 öğretmenin atamasının yapılması için kampanya başlattık” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yılki eğitim yılındaki eksikliklere de değinen HEZKURD Sözcüsü, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz eksiklik neydi? Kampanyayı seçmeleri derslerin yapıldığı dönemde başlatmıştık baktık ki geç kalmışız bundan dolayı bu yıl sahada Kürt milletini özellikle çocukları ortaokula gidecek aileleri bilgilendirmek için kampanyayı 10 gün öncesinden başlattık."