Politika

Tepkiler üzerine Demirtaş'ın sitesine Kürtçe eklendi

Gelen eleştiriler üzerine Demirtaş’ın sitesine Kürtçe seçeneği de eklendi.
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türkiye HDP Selahattin Demirtaş Kürtçe İnternet sitesi

HABER MERKEZİ

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, halkın önerilerini almak için bir internet sitesi kurduklarını açıklamıştı.

4 dilli internet adresinde Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca ve Fransızca yer alırken Kürtçenin olmaması dikkat çekmişti.

Gelen tepki ve eleştirilerin ardından demirtasinfo.com sitesine Kürtçe seçeneği de eklendi.

Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş, sitenin açılışını şu sözlerle duyurmuştu:

“Önerilerinizi buradan yazabilirsiniz.

Kapsamlı yazmak isteyenleri de şuraya alalım: demirtasinfo.com/tr/mesaj-gonder

İleteceğiniz her görüşü avukatlarım bana aktaracak, titizlikle değerlendireceğimizden emin olabilirsiniz.

Haydi BAŞLIYORUZ! Kolay gelsin. Yolunuz, yolumuz açık olsun.”

 

 

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