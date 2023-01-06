Başbakan Mesrur Barzani Körfez Kupası taraftarlarını Kürdistan Bölgesi’ne davet etti

ERBİL (K24)

1979’dan bu yana Irak’ta ilk kez düzenlenen 25. Körfez Futbol Kupası, 6 Ocak’ta (bugün) Irak’ın güneyindeki liman kenti Basra’da başladı.

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda turnuvanın Irak’ın Basra kentinde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Basra’nın Körfez Kupası’na ev sahipliği yapmasından oldukça memnunum” diyen Başbakan, “Arap ülkelerinden Basra’ya gelen misafirlere canı gönülden ‘Hoşgeldiniz’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Kupaya ev sahipliği yapmasından dolayı başta Basra olmak üzere tüm Irak halkını kutlayan Başbakan, şampiyonaya katılan taraftarları Kürdistan Bölgesi’ne davet etti.

1970 yılında başlatılan Körfez Futbol Kupası iki yılda bir düzenleniyor. Bu yılki Körfez Kupası’na katılan takımlar arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Bahreyn, Yemen ve Irak bulunuyor.