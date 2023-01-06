Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan ortak aday açıklaması

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Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan siyasi parti ve kurumların genel başkanları, eş genel başkanları, sözcüleri ve eş sözcüleri dün İstanbul'da bir araya geldi. Toplantının ardından bugün ortak imzalı bir açıklama yayımlandı.

“Saldırılara meydan okuyoruz: 2023’ü siyasi değişimin yılına dönüştüreceğiz” başlığı ile yayınlanan metinde, "Alın teriyle geçinmeye çalışan emekçilerin, baskı ve şiddete meydan okuyan kadınların, özgür bir gelecek düşleyen gençlerin, özgürlük mücadelesi yürüten tüm kimliklerin, eşit yurttaşlık isteyen Alevilerin, demokrasi ve eşitlik mücadelesi veren Kürtlerin; ezilen tüm halkların mücadelesi mücadelemiz, talepleri taleplerimizdir" denildi.

Açıklamada, "Kendimize, mücadele deneyimlerimize, tarihsel mirasımıza, halkımızın değişim talebine güveniyoruz. Türkiye’nin baskıcı bir tek adam rejiminden kurtuluşu için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve değiştirme konusunda kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

“ORTAK ADAY SEÇENEĞİNE YAKIN OLDUĞUMUZU İLAN EDİYORUZ”

Bu yıl düzenlenecek seçimleri 'Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri' olarak nitelendiren açıklamada, ortak aday konusunda da "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı belirleme sürecinde ilkelerimizle uygun, mutabakat ile belirlenmiş ortak aday seçeneğine daha yakın olduğumuzu ilan ediyoruz" denildi.

Seçim yılında HDP'ye yönelik kapatma davasına ayrı bir parantez açılan açıklamada, şu hususlara değinildi:

“Parti kapatma, siyasi yasaklama senaryoları, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anayasanın ihlal edilebileceğine ilişkin ortaya çıkan güçlü işaretler, imalar ve gelişmeler gösteriyor ki, Türkiye sadece baskı ve saldırılarla değil aynı zamanda büyük bir belirsizlik ortamında seçime götürülmek isteniyor. Bu vesileyle bir kez daha haykırıyoruz: Halk iradesine ve seçimlere müdahale anlamına gelecek olan HDP’ye dönük kapatma davası bir daha açılmamak üzere ortadan kaldırılmalı, her tür siyasi yasak ve kayyım uygulamaları derhal sona erdirilmelidir.”